仁愛路、敦化南北路與中山北路被喻為台北巿三大林蔭大道，而中山北路五段鄰近士林官邸，過去總予人一股神秘氛圍，近10年來只有零星建案推出，昨日以營造起家的地樺集團宣布在正中山北路官道上，推出總銷約18億的「碩樺藝術」。

創意家副總經理柯仲武表示，中山北路五段附近，近10年來，新建案不多，除都更不易，加上較難取得正中山北路上的建地，直到兩年前，創意家推出「僑駿ONARI」繳出亮麗成績單，近期璞園推出「築觀」後，地樺機構的「碩樺藝樹」也正式問世。

「碩樺藝樹」開價每坪130萬元，目前實價登錄約115萬元上下，柯仲武表示，地樺機構擁有42年資歷，從營造起家，很殷實，不像一般傳統建商追求高投報，認為自己做營造，除自己的建案，也幫別人蓋，只要把營造品質做好，得到股東應有利潤，房價應合乎巿場。

地樺機構董事長趙素堅強調，我們不希望做多，也不一定做最大，但一定要做最好。

柯仲武說，現在房價越來越高，其實業者並不樂見，畢竟房子是拿來住的，不是拿來炒的，這一波房價走揚主要是通膨、工料雙缺造成的，多出的價格並非建設公司賺走，主要是支付上漲的營建材料及工資。