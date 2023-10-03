香港天王郭富城2017年驚喜閃婚宣布娶小他22歲的嫩妻方媛，夫妻倆同年迎來大女兒Chantelle，2019年又有二女兒Charlotte，一家四口幸福溫馨生活羨煞眾人；身為女兒奴的郭富城雖然常曬娃，但從未曝光女兒們的正面，日前方媛分享Charlotte熱舞畫面，相當有架勢又超萌，讓天王看了樂得直拍手。

成為天王嫂之後的方媛，積極經營個人社群平台，除了個人美照外還有育兒點滴等，昨（2日）她在Instagram上傳一段影片，畫面中Charlotte在中秋親友們的聚會裡，穿著旗袍站在最前面毫不怯場跳著舞；從背影能看到Charlotte綁著兩顆丸子頭，隨音樂擺臀畫面萌到不行。

郭富城專心看小女兒Charlotte跳開花舞。（圖／摘自方媛Instagram）

而穿著大紅色短T的郭富城就在Charlotte前方，專心地看著Charlotte帶來的精彩表演，當Charlotte舞蹈結束後，第一時間就舉起雙手滿意地送上掌聲。網友們注意到在Charlotte跳舞時，郭富城完全沒分心做其他事情，目光都放在女兒身上，紛紛直呼「好有愛啊」、「天王也是女兒奴啊」、「Charlotte太會跳了吧，遺傳爸爸舞蹈基因」。

其實郭富城與方媛相當保護兩個女兒的長相，至今都沒曝光她們的正面，但早從許多方媛分享的母女合照或側拍照，都能隱約拼湊出天王女兒的樣子，有網友說與女神媽一樣都是小美人；但大多數人認為天王女兒還是不要曝光比較好，否則太危險了。