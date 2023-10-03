周遊、李朝永綠島做公益也曬恩愛。（李朝永提供）

資深製作人周遊（阿姑）8月20日才度過86歲生日，2日換結婚36年的導演老公李朝永歡度75歲生日，導演兒子馮凱請客埋單、全家團聚。之前周遊對深愛的老公劈腿外遇不能諒解，如今他迷途知返已經6年，她有感而發：「30幾年恩愛的神鵰俠侶，但他中間變節，現在想開了，人生幾何？後面頂多再活10年、 8年、5年，現在每分每秒都要珍惜，恩恩愛愛一起做社會公益、為大眾服務做有意義的事，過去的事就當沒這回事。」

80多歲的周遊依然有少女心。（李朝永提供）

前一晚喝了酒的阿姑百感交集，開玩笑說形容現在太幸福，「幸福到上禮拜去綠島浮潛，恨不得跟他（李朝永）同歸於盡！」她上周跟李朝永以及獅子會的成員們到綠島淨灘做社會服務。86歲的她仍覺得自己有著20多歲的少女心，還是跟著李朝永下海潛水，「哼，他一男跟一堆女人，玩瘋了。當時浮潛教練用一根繩子拉著我們，我真希望教練放手，讓我們飄走算了」，最氣的是居然沒人幫她拍照留念。

周遊、李朝永綠島做公益也曬恩愛。（李朝永提供）

周遊坦言之前一直放不開6年前李朝永背叛她外遇的往事，只要想到總是很不開心，不解他為何背叛她，雖然白天人前不講、很歡樂，但是人後就很不舒服，：「每天晚上，他一定要在房間裡跟我懺悔，打不還手、罵不還口，我氣不過還會一腳把他踹到地上，各種處罰。唉，不過他回來這6年，也真的對我很好啦。」所以她心態慢慢有轉變，「我們今年生日就去做社福，去綠島淨灘，這一次是真的跟朝永真正地放開心。」

身體硬朗的周遊自認是「鋼鐵阿姑」，換了膝蓋後繼續遊山玩水，到綠島時也跟著淨灘撿垃圾、健行爬山，還下海浮潛，旁人誇她：「很多80幾歲的都要坐輪椅了，妳還是健步如飛。」讓她十分得意。周遊表示，女生普遍比男生兩人長壽，未來也希望能一起走，趁現在還能走，過幾天還要帶著全家去韓國坐郵輪，享受天倫之樂。

周遊、李朝永與獅子會成員一起到綠島做公益淨灘。（李朝永提供）

李朝永被問生日願望時表示，「周遊帶領周遊獅子會綦桂華會長獅姐們到綠島淨灘做社會服務！」並希望與最愛的老婆永遠恩恩愛愛，阿姑永遠美麗、活力十足。

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