25歲日本AV女優深田詠美擁有天使臉蛋魔鬼身材，曾以藝名「天海心」出道，2018年才以「深田詠美」的名字重新出道，她出道後迅速爆紅，獲得不少粉絲喜愛；深田詠美不時透過社群與粉絲分享生活，在Instagram擁有222萬人追蹤，日前她上傳一段酒後影片，讓許多網友看傻。

深田詠美今（3日）在Instagram上傳一段和友人玩鬧的影片，只見一位正妹將手放在深田詠美的胸上瘋狂晃動，深田詠美似乎拿著酒露出害羞微笑，畫面曝光後吸引11萬人按讚，不少網友留言：「太過分了」、「好想在現場」、「為什麼喝醉酒也這麼漂亮」、「感覺有點喝多了」。事實上深田詠美由於外型太過精緻，因此有部分網友認為她「塑膠感」很重，批評「假奶那麼假」、「明顯有整，而且幾乎是整個人」、「人造人」。

人氣頗高的深田詠美過去曾因活動訪台，她表示「台灣是最棒的，謝謝！我愛台灣」，許多粉絲也許願希望她還能再來，除了成人展活動，深田詠美也與台灣人氣YouTuber蔡阿嘎合作，傳授挑逗技巧，實驗對象找來公司攝影師，深田詠美在影片中穿著比基尼和皮裙，火辣身材超吸睛，她緩緩靠近攝影師在耳邊用氣音說：「大好き（最喜歡你了）！」令攝影師瞬間爽翻狂笑。影片觀看數至今已破47萬次，網友們紛紛直呼「入行以來的最大福利Time」、「是最近看的最歡樂且笑的最大聲的影片」、「太好笑了從頭笑到尾」、「笑果十足」、「深田老師真的很專業」。

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