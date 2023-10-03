基隆監獄1名化名為「阿誠」的受刑人多次進出監獄，但在2023年9月29日夜間卻因血氧過低突然急需醫療支援。他被緊急送至基隆市立醫院急診室，醫師發現他罹患肺炎併發敗血症等嚴重疾病，需要插管治療。更讓人擔心的是，他無法自理生活，家庭也陷入了無法承受之重。

阿誠的母親已年屆85歲，健康狀況不佳，行動不便。她每月僅能領取3000元的老人年金，兄姊們也面臨經濟困難，難以提供任何協助。這個家庭陷入了老少照顧的難題，急需外界支援。

感謝監獄典獄長張龍泉的積極作為，他立即聯繫了基隆市立醫院，並呼籲協助。基隆市立醫院院長林三齊隨即啟動專業助人方案，確保阿誠獲得適當的醫療照護。這個合作不僅有助於拯救一個人的生命，還減輕了阿誠家人的經濟負擔。

典獄長張龍泉表示，當受刑人罹患嚴重疾病時，監獄會與各方資源合作，以滿足他們的需求。這次的合作得到了基隆市立醫院的全力支持，展現了可持續發展目標（SDGs）和企業社會責任（ESG）理念的實踐，使醫療協助擴散到社會的每一個角落。這個故事提醒我們，當社會各個層面攜手合作時，我們可以共同改善弱勢族群的生活，並實現更美好的社會。