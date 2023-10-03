為協助無自用住宅家庭購屋，農業部推出「農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貸款（農安貸款）」，全國農業金庫暨農漁會信用部(農業金融機構) 10月1日起開辦農安貸款。

農業部農業金融署偕同全國農業金庫已於9月間於新北市板橋區農會、高雄市高雄地區農會、臺中市烏日區農會舉辦三場農安貸款說明會，出席人數相當踴躍，顯見民眾的熱烈需求。

農安貸款，以本人、配偶及未成年子女無自有住宅者為適用對象，提供貸款金額最高1,000萬元，協助無自有住宅家庭購屋自住，申請期間2023年10月1日起至2026年9月30日止。以一段式機動利率為例，目前1.775％，貸款金額1,000萬元估算，每戶3年最高可節省利息支出11.25萬元，大幅減輕購屋負擔。

全國農業金庫7個營業據點，再加上311家農漁會信用部及其分部1,154個營業據點，都受理申請農安貸款，從山上到海邊、本島到外島，範圍遍及全國各鄉鎮市區，特別便利偏鄉民眾就近申辦，充分發揮農業金融機構的通路價值，讓政策貸款更普及，落實政府的美意。

農安貸款的開辦，協助政府提供優渥貸款條件給有需求的民眾，支援購屋安家，尤其是減輕青農購屋貸款負擔，具有踐履企業社會責任的政策意義。