從陸媒報導發現大陸今年「十．一」國慶黃金周出行人次不少，許多地方也出現人滿為患現象，但各家航空公司機票卻罕見地在假期中段連環跌價，部分內陸國內航班的價格比節前已狂跌近8成，其中還包括上海飛成都這類熱門航線。

綜合陸媒報導，截至10月2日，部分航段的機票價格與節前相比已出現大幅下降，集中在較長距離的國內航線，如上海飛成都的票價僅190元（人民幣，下同），降幅達到80%；北京飛蘭州的機票價格降幅也達72%，售價僅415元；廣州飛往北京的機票價格也僅355元。

報導引述業內人士指出，以往黃金周期間，機票價格都持續高位，今年節中機票降價，主要是由於航空公司運力過剩，以及消費者出行方式的改變。一位線上旅遊平台負責人表示，今年較多人進行中短途旅行，坐高鐵及自駕遊客愈來愈多，所以機票價格跳水是正常的市場浮動現象，回程高峰票價仍在高點。

香港《經濟日報》表示，此前有媒體引述旅行社數據稱，跌價主因是運力過剩，今年日均航班量比疫前年同期增長約20%，機票也明顯提價，但實際預訂量與當年差多。