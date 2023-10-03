印尼總統佐科威2日為印尼東南亞首條高速鐵路主持揭幕儀式，這條造價73億美元的雅萬高鐵，連接印尼首都雅加達以及第4大城市萬隆，更重要的是整個項目都是北京政府在背後支持。前立委郭正亮3日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，一帶一路下個十年會分區塊發展，如西安對接中亞，東南亞也將成為經濟共同體，未來可望直接搭高鐵到北京。而接踵而來的一帶一路峰會、APEC拜習會，中日韓峰會的決定，都恐對台灣不利。

郭正亮提到，俄羅斯在跟日本衝突之後，可能逐漸會把海參崴變成中國大陸東北的內陸港，接下來薩哈林群島，就是庫頁島，他也讓中國大陸上去開發了，接下來搞不好北方四島也讓中國大陸上去開發。主持人盧秀芳說，這是第一個十年，接下來第二個一帶一路的十年，會怎麼做？

「我覺得中國大陸可能比較是用區塊式的來發展！」郭正亮指出，因為如果廣義講一帶一路，那實在是太鬆垮了、太大了。今年事實上另外還有一個中國中亞高峰會，那時候不是西安變成長安嗎？整個歷史的味道都回來了，所以未來中國大陸就是會用西安來跟中亞對接。

「所以我覺得他都是有區域性的，可是會愈做愈深！」郭正亮強調，比如說他也說RCEP要進入2.0，2.0就是意味著有更多的電商要進去。而且東南亞在2025年要變成經濟共同體，那他對內會開始，連技術性勞工都全面開放；一般人員沒有自由開放，可是技術性勞工就要開放。

郭正亮表示，貿易、投資全部都自由開放，那時候搞不好就直接從東南亞任何一個國家，直接坐高鐵就坐到北京了！那就是一個不同的階段，因為東南亞，「我認為最終一定會成為中國的腹地！經濟腹地，那會整合得很深！」所以他不同的區塊會有不同的構想。他現在也把眼睛瞄到韓國去了，因為10月一帶一路峰會之後，11月就是APEC、拜習會，那接下來12月搞不好就是中日韓峰會，很多國際政治經濟的大事都即將出現。

「坦白講這幾個大的會，對台灣都很不利！因為我們被排在外面！」郭正亮直言，而且他們可能都會有一些決定，比如說中國大陸跟美國做決定，然後中國大陸跟一帶一路周邊國家做決定，然後跟日本、韓國也做一些決定。