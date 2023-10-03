台灣颱風論壇分享小犬颱風全台風雨時程，其中台東、恆春半島風雨最劇烈。（圖／翻攝台灣颱風論壇臉書）

隨著小犬颱風逐漸接近台灣，各地風雨將越來越明顯，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，距離上次十月颱登陸台灣已相隔15年，並分享小犬颱風全台風雨時程，提醒台東、恆春半島地區嚴防狂風暴雨，南部地區則是強風先至，颱風翻山進入西南海域後，還會有豪雨發生。

「注意！前有惡犬！」氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，小犬颱風發布陸上警報，是相隔15年，再有十月颱強勢叩關台灣陸地，颱風範圍廣大，預計全台有感。首當其衝的台東、恆春半島，周三夜間颱風中心登陸機率高，勢必要嚴防狂風暴雨，在颱風翻山後轉東南風，要嚴防大雨。

宜蘭花蓮則位於迎風面，直接迎颱風環流，風力雖然相對弱一點，但還是有豪大雨，千萬注意豪雨等級雨勢。南高屏地區，由於有東北季風加成，加上颱風範圍大，颱風「登陸前」沿海風力就會很大，等到颱風翻山進入西南海面後，南部風雨更會明顯加強，注意強風豪雨。

北北基地區雖離颱風較遠，但受地形影響，加上外圍環流不斷移入，將有一波波陣雨。桃園至嘉義、澎湖雖然雨勢不明顯，但要特別注意風力，尤其沿海會非常大，沿海嚴防10至12級強陣風。

粉專指出，周三至周五(4-6日)，颱風對台影響最劇烈，強度方面稍有減弱，預估會維持目前強度侵襲台灣，小犬屬於中大型颱風，風場範圍相當寬廣，又有東北季風加成，因此全台各地或多或少都有感。