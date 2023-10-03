歐陽妮妮是著名星二代，和兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣都在演藝圈發展，今（3日）透露花了3個月努力瘦身，並曬出成果照，好身材讓網友都稱羨不已。

歐陽妮妮透露過完年發現自己胖到56公斤，讓她嚇壞，因此花了3個月的時間瘦回4字頭，她坦言沒有要製造任何焦慮，只是覺得要在最美好的年紀，讓自己在自己最理想的狀態下生活著。

而她穿上單肩Bra Top，露出性感美背和蠻腰，轉正面小露酥胸，完美身材讓網友都大讚「好美，好身材」、「天使之妮」，還有人希望她可以分享怎麼瘦的。現27歲的歐陽妮妮和男星張書豪緋聞傳了4年，近日爆出好事近了。

雖然歐陽妮妮和張書豪始終沒公開認愛，但兩人越來越高調同框，之前父親節更被拍到各自帶著家人一起用餐，還傳出明年春天結婚，對此，張書豪經紀人表示兩人目前重心仍放在事業，如果將來有好消息，會再跟大家分享。

而歐陽妮妮的爸爸歐陽龍則表示做家長的不會去催促，完全尊重他們的決定，並誇讚張書豪是個孝順的孩子，心地也很善良。