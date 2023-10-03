許多人都會在美式賣場好市多購買生鮮食材滿足生活所需。一位男子近日為了中秋烤肉，在好市多買了一款台灣冷凍豬五花燒烤片，沒想到不但腥味很重，肉片烤熟後也相當難嚼，讓他覺得品質相當差。對此，許多內行人說明，好市多的豬肉有時品質差、有味道，就是因為肉源是未閹割的公豬。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他為了中秋烤肉特地前往好市多買肉，沒想到一款台灣冷凍豬五花燒烤片的肉品讓他狠狠踩雷，「腥味噁心到爆，烤好的肉片，沒有一片咬的動，這種品質騙太大了吧！」

對此，許多網友紛紛回應，「早已不買好市多豬肉了」、「我有買蠻好吃的啊！昨天烤來吃只撒鹽而已，不覺得有腥味」、「被家人嫌到爆，又厚又肥不好吃」、「市場的溫體豬好吃又新鮮、又便宜，幹嘛一定要去好市多買冷凍豬肉」、「我在市場買溫體豬梅花肉一斤也才150元，超級好吃」、「星期五有買，沒你那問題，很好吃」、「我有買還蠻好吃的，沒有腥味也不會咬不動，我有醃一下韓式燒肉醬，超好吃的」，反應兩極。

有人提到，「好市多的豬肉，有時有味道，有時候沒有，看運氣」、「有的很腥，有的又不會，也許是運氣差，某豬有點小狐臭」；內行人則說明，「好市多的主因為有人道主義，公豬不會閹割，所以就會有腥味，這是多年來買豬肉的經驗，要麼閹割過要麼是母豬，才不會有味道，有時候去傳統市場也會碰到這種有味道的，但是像我老公他就吃不出來」、「豬沒閹割好就會有腥味，你中奬了！」。