國造潛艦召集人黃曙光日前稱有立委介入裝備採購，前台船顧問郭璽直指該立委就是國民黨立委馬文君，雙方槓上，事件持續延燒。國民黨議員徐巧芯今爆料錄音檔，直指郭璽曾飆罵韓國籍顧問，質疑郭璽是否看到潛艦國造有利可圖，想從中撈錢；對此，馬文君透露，她去年早就接獲相同爆料並行文法務部調查局要求調查，至今卻無下文，不知道法務部長蔡清祥是否貴人多忘事？

馬文君說，國防部長邱國正今早接受媒體訪問時，稱她是「很認真的委員」、「沒有揣測哪個人洩密或者冤枉，一切交由法來界定，大家比較公平」，對此，她完全同意，有沒有洩密，要交由司法調查。

馬文君表示，她也要回應法務部長蔡清祥，高檢署針對潛艦案已分案調查，朝「外患罪」偵辦，那就請勿枉勿縱，儘速偵辦。因為同樣在稍早，台北市議員徐巧芯公開了爆料郭璽的錄音檔，內容是他痛批韓國技協「背叛」，徐還預告，錄音檔內容非常可議，直指潛艦國造的弊端，會逐次整理揭露。

馬文君說，她早在去年就接獲相同爆料，而且立即於2022年1月11日，就具名行文法務部調查局要求立案調查，不過至今沒有下文，「蔡部長也許貴人多忘事？又或者今年才是總統暨立委選舉年，芒果乾要留到適當時機，比較好賣？」

馬文君也向黃曙光喊話，郭璽稱，黃透過共同認識的朋友請郭「收手」，又說洩密與馬無關。但刑事訴訟法第241條規定：「公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發。」因此不管黃影射的立委是不是她，又或者是有軍火商，「不去告發就是瀆職，就是包庇犯罪」。

最後，馬文君向郭璽喊話，既然指控她「賣國到了極點」，卻不去舉證告發，因為郭心知肚明，會被反控誣告，那就不是匿名在群組亂罵人，拘役50天、易科罰金的問題了。