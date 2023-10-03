土耳其9月通膨升溫 央行升息壓力加重 22:532023/10/03 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 土耳其統計局3日公布，9月消費者物價指數（CPI）年增61.5％，高於8月的年增58.9％，符合市場預期。土耳其通膨持續升溫，意味著土國央行可能需要進一步升息。土耳其央行9月例會將基準利率升至30％，連續4度升息。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏觀政策逐步顯效 陸國家統計局：經濟持續恢復向好 美國家庭實際收入連3年下滑 凸顯抗通膨重要性 大陸國家統計局：8月青年就業呈整體改善趨勢 #土耳其 #通膨升溫 #升息壓力 #統計局 #消費者物價指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 艾爾多安：土耳其等待了數十年 對歐盟已沒有任何期待 13:122023/10/02 國際 陸國家統計局公布8月70城商品住宅售價 同比有漲有降 10:072023/09/15 兩岸 亞塞拜然土耳其峰會前 難民湧入亞美尼亞 21:162023/09/25 國際 吃不起！橄欖油成奢侈品 希臘產業代表呼籲禁止出口 17:552023/09/24 國際 台中2廠商液蛋爆進口改國產 金寶蛋品聲明「照農業部指示」 18:252023/09/20 生活 標準普爾 上修土耳其信用評級 因升息和「去美元化」 17:462023/09/30 國際 土耳其蛋「拆單送驗」含致癌物！藍委轟：同批另一單竟放行 18:332023/09/13 政治 大陸前8月規模以上工業企業 利潤下降11.7％ 10:432023/09/27 兩岸 不受俄國威脅影響 第2艘烏克蘭小麥貨船抵達土耳其 18:112023/09/24 國際 虛驚一場！基市蛋行進口土耳其蛋煮熟售出 未賣其他用途 19:572023/09/19 生活 《國際產業》搶特斯拉投資 土耳其總統也向馬斯克招手 12:382023/09/18 財經 土耳其空襲伊拉克北部庫德工人黨武裝目標 10:412023/10/02 國際 大陸公布9月製造業PMI為50.2％ 上升0.5個百分點 10:062023/09/30 兩岸 不給加入就算了！土耳其總統：跟歐盟分道揚鑣也OK 23:312023/09/16 國際 新加坡421億洗錢案 再掀「護照買賣」問題 00:082023/09/17 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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