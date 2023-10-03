出社會後，有時因為工作需求可能需要離開原本熟悉的環境，交往中的情侶也可能因此變成遠距離戀愛。一名女網友透露，自己到北部工作後異性緣突然變很好，但因男友沒有安全感，兩人常常因為相關話題吵架，最後更嗆若她之後被性侵那就直接分手，讓女網友難過到哭出來，不知道男友怎麼會說出如此傷人的話。

一名女網友昨（2）日在「Dcard」表示，與男友交往約1年左右，對方是很沒有安全感的人，只要有異性靠近自己兩人就會起爭執，而日前她因為工作的關係被調到北部，工作上的需求導致她需要與許多廠商接觸，異性緣突然之間變得很好。

原PO提到，這些異性的邀約、讚美外貌等，她都有向男友回報，但男友卻覺得這些稱讚與靠近都是心懷不軌，認為原PO危機意識不足，不過她還是堅持是對方想太多。

直到上個月，有男同事錄下原PO在公司門口與浪貓互動的影片，男友質疑對方藉機偷拍，在手機中存下原PO的影片，兩人為此大吵一架，近日該名男同事又邀約出遊，因為是1男4女的關係，原PO認為沒問題，但男友卻認為對方持續邀約就是有好感，更指他是為了保護原PO才會這樣講，若原PO不想要讓他保護，那之後若是被人性侵的話，那他就會直接分手。

聽到此，原PO不知道該如何回答，當場流下眼淚，直言沒想過男友會說出這麼傷人的話，「如果我真的被怎麼樣了，我不會得到男友的陪伴，他也會認為是我讓其他男生有機會，是我自己的問題。伴侶被性侵了，會做出什麼反應呢？正常都是直接選擇分手的嗎？」

不料其他網友看完後沒辦法力挺原PO，反而狂酸「你是開始被誇獎後有了優越感吧」、「你讓異性有機會靠你這麼近，你還分享給你男友，你是想炫耀你很有行情嗎」、「妳就承認妳很享受被人捧的感覺吧，看完妳的文，標題應該改成『北漂生活好快樂，異性緣大增的我很享受』」、「嘴巴說不覺得別人認為自己可愛，然後又跟男友分享男同事們誇獎你，喜歡你。你明知道你男朋友很吃醋，卻一再跟他分享這些事情，你不覺得你這麼做很綠茶婊嗎？」

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