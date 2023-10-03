路透社報導，一名美國官員透露，為了穩定美中兩國關係，拜登政府已經提前通知北京當局，最快於10月初更新對中國實施的AI晶片與晶片製造工具出口管制規定。前駐紐西蘭代表介文汲3日在《新聞大白話》節目指出，因為美國現在不准賣最先進晶片給中國大陸，NVIDIA輝達黃仁勳就賣特供晶片A-800，AMD超微也能賣MI-100晶片。美國若要加強打壓，就把這兩款也禁掉。否則就是開放進口，打垮大陸剛萌芽的晶片生產力。

「已經會做的東西，你沒辦法讓他變成不會做，你只有把他的工具弄掉！」介文汲表示，工具就是要用ASML，而且ASML很多工具已經賣到大陸，有60幾台，你怎麼辦？還有一個方法就是，現在還有一些重要的高端晶片，美國現在還是准向中國大陸賣的。

介文汲指出，譬如說有兩家，一個就是NVIDIA輝達，黃仁勳；另外一個叫AMD，超微半導體。黃仁勳因為美國現在不准他賣最先進的晶片H-100，可是黃仁勳就是台灣人的頭腦，很靈活，他就說我做一個特別的晶片，不會違反美國商務部的限制令，為大陸設計了一款中國市場特供晶片。

「叫A-800型晶片！」介文汲提到，後來這個晶片送去後，美國政府也在檢討說，這個A-800是不是有一點擦邊球？我要考慮一下，要不要把你禁了，到現在還沒有下禁令。對大陸很多公司來講，這個高端晶片是只有NVIDIA買得到，聽說當時大陸廠商一次就下了50億美元的訂單。

介文汲強調，另外AMD還有兩款，也已經被禁了，可是還有一款是MI-100型的晶片，美國到現在還在猶豫要不要禁。所以美國是走兩條路，如果他要加強的話，就是把剛剛講的NVIDIA跟AMD兩款晶片通通禁掉！那就是對中國大陸加強打壓。另外一個可能就是說，既然打不過，就用我的產品，開放進口中國大陸，把你剛剛開始萌芽的生產能力，把你打垮！