美國10年期公債殖利率周二（3日）突破4.7%，創2007年8月15日以來新高，重壓市場情緒，拖累美股3大指數開低走低，道瓊工業指數早盤更狂殺逾300點。

截至台北時間3日晚間10點50分，道瓊工業指數下跌366.21點（或1.10%），暫報33067.14點；那斯達克指數下跌205.67點（或1.55%），暫報13102.10點；標普500指數下跌54.95點（或1.28%），暫報4233.44點；費城半導體指數下跌43.58點（或1.26%），暫報3405.27點。

5大科技巨頭同步走跌，蘋果、谷歌母公司Alphabet與臉書母公司Meta皆跌逾1%，微軟與亞馬遜大跌逾2%。半導體類股同樣難擋跌勢，輝達跌近2%，超微跌幅近3%，台積電ADR與聯電ADR皆跌逾1%。

金融服務公司Hargreaves Lansdow的貨幣與市場主管Susannah Streeter表示，美國強勁的經濟數據仍在發揮其負面作用，投資人對於高利率的可能性越來越感到頭疼。因為美國聯準會（Fed）在更長時間內維持高利率政策，意味著借貸成本的上升，而隨著借貸成本迅速增加，股票市場通常都會受到拖累，尤其是那些可能難以籌集融資的小公司股票。