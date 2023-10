喝茶有益健康,很多人每天早上起床會先來杯熱茶醒腦,神清氣爽。澳洲、中國兩所學府研究發現,每天喝一杯茶能讓第2型糖尿病罹病風險降低28%。專家認為,茶湯的抗氧化、抗發炎效果強大,能改善人體的胰島素敏感度。

英國《每日郵報》2日報導,澳洲南澳省阿德雷德大學、中國南京東南大學兩校合作研究成果,日前於德國漢堡舉行的歐洲糖尿病研究學會(European Association for the Study of Diabetes,EASD)年會發表。研究團隊調查中國大陸1923名成年人喝茶行為,其中包括並無飲茶習慣的人,也有人長年以來只喝一種茶。

研究團隊先了解所有受測者的喝茶頻率,包括從不喝茶、偶爾喝茶、經常喝茶、天天喝茶,也調查每個人會選什麼茶飲用,例如綠茶、紅茶、黑茶或其他種類的茶;接著再檢測各人尿糖濃度、胰島素阻抗(insulin resistance)、胰島素上升情況。

歐美近年也逐漸出現愛喝黑茶人士。

這1923人之中,436人有糖尿病,352人屬於糖尿病前期(糖調節功能已受損,無明顯症狀,不易發現),1135人血糖值正常。分析發現,與不喝茶的人相較,常喝茶的人出現糖尿病前期的風險降低15%,罹患第2型糖尿病的風險低了28%。

糖尿病患者往往苦於腎臟吸收過多葡萄糖,糖分無法透過尿液排出,導致血糖濃度升高。研究論文第一作者、阿德雷德大學教授吳東基(Tongzhi Wu,音譯)說,本研究顯示,喝茶習慣對於血糖管理有保護作用,經由增加糖分透過尿液的排出量,改善胰島素阻抗,進而改善血糖控制成果,「這些好處在每天喝黑茶的人身上最為明顯」。

研究發現,即使把BMI指數、動脈血壓平均值、空腹血糖、膽固醇、酒精攝取量、吸菸狀況、家族糖尿病史、規律運動等因素納入考量,平時引用黑茶的人,發生糖尿病前期的機率大減53%,罹患第2型糖尿病的風險也降低47%。研究人員強調,上述發現是經由觀察得知,無法證明有因果關係,盼經由進一步研究獲得證明。

東南大學教授孫子林(Zilin Sun,音譯)說:「我們的研究顯示,每天飲用黑茶可能具備更好的血糖控制效果,可藉此降低第2型糖尿病的風險與病程進展速度。」他表示,觀察與喝黑茶習慣有關的所有生物標記可發現,這也許就是大眾改善飲食與健康狀況的簡易方法。研究成果已登上《糖尿病學》(Diabetologia)期刊。