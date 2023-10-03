已退役華裔男子網球運動員張德培，過往被公認為網球史上最佳亞裔男子選手，獲得過不少男單冠軍，擁有不少粉絲支持。他自退役後，一直在美國生活，而近期有網友罕見曝光他的身影，現以51歲的他，身材仍保持得相當好，狀態尤佳。

網球好手張德培曾在1989年，以17歲的年齡獲得法國網球公開賽的冠軍，截至目前仍是網球史上最年輕的大滿貫男單冠軍和唯一亞裔大滿貫男單冠軍，還於2008年入選國際網球名人堂成員，擁有不少粉絲支持。

而他退役後，近年來一直在美國享受退休生活。日前，有網友在美國網球場偶遇他，事後也在社群上曬出兩人的同框合照，從畫面中可見，雖然現年51歲的張德培臉上可見到不少皺紋，頭髮則被帽子遮擋而看不出現狀，而一直保有運動習慣的他，身材保持得相當好，整個人也看似神采奕奕，精神很好。

事實上，張德培過往曾在香港拍攝洗髮精廣告，他在其中的一句台詞：「頭皮？No Way！」深入不少港人心中，還讓有些網友在貼文中搞笑詢問他如今的頭髮情況，表示：「不知道他現在有沒有頭皮屑」、「謝謝你讓我看到兒時偶像」、「當時的那支廣告真的帥呆了。」