藝人阿Ken早年被製作人王偉忠發掘，和男星納豆合體表演多年，在主持、演戲等領域多方嘗試，作品有《被偷走的那五年》、《露西》、《上流俗女》、《住左邊住右邊》、《同學來了》、《大學生了沒》等等，近日流行AI生成美國年鑑照，阿Ken則曬出真實的年鑑照片直言：「這樣會比較Real 比較好玩」。

阿Ken今（3）日在社群平台發文提到：「我覺得大家要不要po沒有修圖，沒有AI，真正的Yearbook，這樣會比較Real 比較好玩」，他所標籤的Eric Hamber是加拿大溫哥華市的一所公立中學，當時的阿Ken穿著西裝套裝，看起來十分儒雅，穿著畢業袍時露出靦腆微笑，阿Ken也在留言區補充「不好看也沒關係，那就是當初的我，沒有必要否定我自己，那時的我很開心啊！其實那年還有可能是人生最開心的一年呢～ 我珍惜這些照片！如果是用A I弄出來的照片，大家很可能看過就忘了吧？」

新生代主持人派翠克留言問「哥你這個好真喔，也是190塊嗎？」阿Ken幽默回應「要先辦理一堆證件，買飛機票，花個幾年讀書，才能有這照片，CP值高不高……見仁見智」。事實上阿Ken出身律師世家，國中時就遠赴加拿大念書，大學畢業於加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系，也曾到美國紐約Lee Strasberg戲劇學院進修，許多好萊塢明星都是該校校友，例如：克里斯伊凡、安潔莉娜裘莉、鄔瑪舒曼等等，在諧星外表下藏著真材實料。