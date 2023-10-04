金鐘獎倒數中，其中女星林予晞憑藉影集《台灣犯罪故事》入圍金鐘視后，3日出席臺北時裝週記者會上坦言得知當下「激動到哭」，至於因在影集《模仿犯》的演出而備受期待的范少勳，卻失之交臂，對此他表示「我很相信我的選擇，做了就不會有遺憾，我很謝謝那時候的自己所相信的人事物。」並透露不久可能將有喜事跟大家分享，讓主持人Lulu忍不住開玩笑道「要生二胎了嗎？」范少勳笑著否認，但表示可能會以不同形式參與金鐘盛事。

范少勳和林予晞出席《2023臺北時裝週》記者會。（臺北時裝週提供/林欣儀台北傳真）

此次林予晞、范少勳兩位以風格大使之姿現身臺北時裝週記者會，分別穿著新銳設計師品牌PCES、TUNG TSUNG CHIEN設計的服裝亮相，前者全套服飾使用了回收的寶特瓶回收而成，與時裝週倡導的永續時尚不謀而合，後者以絲上衣搭配緞面長褲登場，分別以窗簾、桌布的概念設計，讓范少勳直呼「感受到家的味道」，此次兩人除實際穿上台灣設計師服飾力挺台灣時裝之外，林予晞更透露將於閉幕大秀上走秀，「之前都是坐在台下看秀，今年首度挑戰走秀，還一道開心大巨蛋，真的很興奮！」

參與時尚閉幕大秀的六組設計師與模特展演設計師作品。（臺北時裝週提供/林欣儀台北傳真）

另外在本次記者會上主持人Lulu黃路梓茵揭秘另一大重點，此次由金曲最佳製作人Starr Chen陳星翰與新生代饒舌女歌手Karencici攜手創作的獨家曲目〈Taking_over.MP3〉，呼應本屆時裝週「多元共融DE&I」的主題，並結合「台饒文化」大秀嘻哈精神。臺北時裝週本次的串連活動廣，並於即日起至22日止在信義香堤大道期間限定快閃店、10月7日及 8日於信義商圈舉辦街區新聲舞臺、於10月14日下午在SOGO BR4復興館旁廣場展開時尚街頭快閃秀，活動範圍擴及信義區、東區、南西三大商圈，並在即將到來的2023臺北白晝之夜，策劃各區時尚、藝術與美妝主題互動活動，讓民眾循著白晝之路，時尚夜遊！

參與時尚閉幕大秀的六組設計師與模特展演設計師作品。（臺北時裝週提供/林欣儀台北傳真）

至於22日壓軸登場的閉幕大秀，主辦單位邀請金馬獎頒獎典禮節目總監陳鎮川擔任創意總監，攜手打造「金獎級」的閉幕秀，以大巨蛋旁的松菸大道為秀場，該處為松山菸廠大門入口，從此處「開箱」台北新地標。閉幕秀將由台灣設計師ALLENKO3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、TANGTSUNGCHIEN（唐宗謙）、JUST IN XX （周裕穎）、PCES（暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung）以及Story Wear（陳冠百）攜手帶來緊扣「多元交融」主題的新一季設計，並預告將有眾多星光出席，其中蔡詩芸、Karencici、Matzka、楊乃文等將擔任表演嘉賓，強勢炸翻舞台。