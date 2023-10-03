記得前幾年，新冠疫情期間，我們有些人會染疫，有些人需要打疫苗；然而不管是染疫康復，還是疫苗產生的免疫效果都不持久，因此需要疫苗追加劑，而有些人會也會反覆感疫。為何我們的免疫系統如此健忘?現在科學家終於找到原因，可能某個特定的分子通道無法長期保持，或許將來只要把這個通道持續開啟，免疫效果也可以持久一些。

未來主義(futurity)報導，我們身體有一系繁複的免疫系統，在我們染病，或是接種疫苗之後，致病的抗原會觸發免疫系統，然後包括B細胞的抗體，以及殺手T細胞、巨細胞會去清除這些病原，在戰勝之後，其中一種名叫「記憶T細胞」的角色，會紀錄下這一段重要的經驗，如同資料庫一樣，要是再遇到同樣的病原，這些記憶T細胞會告知其他的免疫細胞如何抗敵，這正是高效疫苗的重要組成部分。

但是，像是流感，或是新冠肺炎這樣因病毒而引發的疾病，記憶T細胞的記憶效果卻相當有限，因此流感疫苗要年年追加，而新冠疫苗要打到3~4劑，這都是大家的平時經驗。

現在，密蘇里大學醫學院的泰克斯羅副教授(Emma Teixeiro) 和丹尼斯教授( Mark A. Daniels) 領導的研究團隊，從小鼠實驗中，終於找到免疫力失效的原因。

泰克斯羅說：「我們免疫學家一直想知道，為什麼流感之後，肺部的T細胞消失得這麼快？現在我們終於找到了改善免疫效力、長期維持的新方法，那就是操縱稱為 IKK2/NFkB 的分子信號通路。」

泰克斯羅進一步解釋， 記憶T細胞可以識別病毒中沒有變異的部分，因此，如果研究人員能夠更好地了解，如何增強記憶T細胞，並延長它們正常工作的時間，那麼免疫系統可以更快的對抗抗病毒，並減輕感染嚴重程度。

「瞭解 T 細胞的生化和分子秘密，我們可以強化疫苗的效果，而且這個分子信號也有助於癌症治療、自體免疫疾病，或是其他呼吸道感染患者的治療。雖然還有很長的路要走，但我們肯定邁出正確的一步。」