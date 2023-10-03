今（3）日上午8時，台北市松山區寶清街89巷口發生一起嚴重車禍，1名41歲郭姓女駕駛未禮讓行人，撞上正在過馬路的81歲張姓老婦人，導致老婦頭、頸部受傷，也波及了路邊臨停紅線的轎車。

警方表示，郭女在當時正準備前往南港上班，郭女的車輛行經寶清街89巷，因綠燈打算左轉（往南）寶清街，她未能及時察覺到人行穿越道上的張女，導致這起不幸的交通事故。郭女的車輛在撞擊張女後，又撞到路邊停放的車輛，導致前車頭嚴重受損。

儘管酒精測試結果顯示郭女未飲酒駕駛，松山分局強調，駕駛員在綠燈亮起時務必格外小心，應特別留意人行穿越道上是否有行人，然後再進行轉彎。警方也將對郭女未能暫停讓行人先行通行，依違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，處新臺幣7200-36000元罰鍰並吊扣駕照1年。

這起事故再次提醒我們，在道路上行車時，無論狀況如何，都應保持警惕，確保自己和他人的安全。松山分局呼籲所有駕駛員嚴格遵守交通規則，特別是在人行穿越道附近，務必停車等待行人通行，以避免悲劇的發生。安全第一，讓我們共同努力減少交通事故的發生。