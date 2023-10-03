中央氣象署小犬颱風警報記者會

中度颱風小犬距離台灣越來越近，影響範圍也逐漸擴大，根據最新氣象資料顯示，小犬颱風暴風圈已進入台灣東半部海面及巴士海峽，新增宜蘭、台中、彰化、雲林納入陸上警戒區。

氣象署表示，小犬颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北西轉西移動，其暴風圈已進入台灣東半部海面及巴士海峽，對宜蘭、花蓮、台東、南投、台中以南及恆春半島將構成威脅。

目前小犬颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。

小犬颱風外圍環流已影響台灣，5縣市有豪雨等級降雨。（氣象署）

氣象署稍早也發布8縣市豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，明（4）日宜蘭縣、新北市山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、基隆、新北地區及台北、桃園山區有局部大雨發生；明晚起花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意強陣風。