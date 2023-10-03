美國近期公布的經濟數據相對有韌性，包括零售數據、耐久財訂單等優於市場預期，且美國供應管理協會（ISM）公布製造業指數（PMI），近3個月持續改善，製造業訂單與存貨比亦反映經濟逐漸復甦的跡象。法人預期，近期美股雖受風險事件干擾，後市仍可望隨景氣復甦，工業與非核心消費將受惠。

台灣期交所內的美股三大指數漲跌互見，道瓊指數期貨上漲28點、暫報33,602點，標普500指數期貨下跌4點、暫報4,310點，那斯達克100指數期貨上漲20點、暫報14,963點；英國富時100期貨則上漲10點，暫報7,540點。

市場靜待本周美國關鍵非農就業報告出爐，以判斷未來利率動態，美股主要指數周二開低觀望，靜待即將公布的8月JOLTS非農職位空缺數報告，此外小非農（ADP）和非農就業數據等，也將在本周陸續公布。

群益期貨表示，外資同步賣超台股現期貨、自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權同樣保守，整體籌碼面偏空。觀察技術面，台股今日挑戰月線即拉回整理，目前在台股支撐壓力逐漸靠攏下，短線台股仍可以選擇權方式保守操作。