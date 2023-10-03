羅素2000指數2日下跌1.58％，收在1,756.82點，今年迄今累跌0.2％。相較之下，大型股集中的標普500指數與那斯達克指數分別大漲11％與26％。

羅素2000指數更能反映美國整體經濟狀況，因為該指數聚焦於小型企業，這些企業命運與宏觀經濟更密切相關。

諮詢公司Claro Advisors資深副總裁科里（Jeff Corey）指出，目前市場充滿壓力與不確定性，小型股遭拋售並不令人意外。

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