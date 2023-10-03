羅素2000指數2日下跌1.58％，收在1,756.82點，今年迄今累跌0.2％。相較之下，大型股集中的標普500指數與那斯達克指數分別大漲11％與26％。
羅素2000指數更能反映美國整體經濟狀況，因為該指數聚焦於小型企業，這些企業命運與宏觀經濟更密切相關。
諮詢公司Claro Advisors資深副總裁科里（Jeff Corey）指出，目前市場充滿壓力與不確定性，小型股遭拋售並不令人意外。
小型股指標羅素2000指數（Russell 2000 index）2日走跌、全年表現由正轉負。這顯示出：即便少數大型科技股繳出亮眼成績單，但依然無法掩蓋美國經濟普遍疲軟的事實。
羅素2000指數2日下跌1.58％，收在1,756.82點，今年迄今累跌0.2％。相較之下，大型股集中的標普500指數與那斯達克指數分別大漲11％與26％。
羅素2000指數更能反映美國整體經濟狀況，因為該指數聚焦於小型企業，這些企業命運與宏觀經濟更密切相關。
諮詢公司Claro Advisors資深副總裁科里（Jeff Corey）指出，目前市場充滿壓力與不確定性，小型股遭拋售並不令人意外。
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