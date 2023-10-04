《彭博》報導指台灣崇越、漢唐等4家科技公司協助華為設晶片廠。經濟部表示，廠商合作內容和關鍵技術無關，但提醒業者遵守台灣法規以及美國實體清單管制，留意供應鏈風險。前立委蔡正元3日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，台灣的台積電也有培養一些附屬廠商，就像大樓會跟水電行、洗衣店合作一樣。難道未來提供華為掃把也要制裁？美國、拜登很無聊，被突破覺得沒面子，就做像渣男回家打老婆小孩的事，沒意義。

經濟部表示，根據美國商務部工業和安全局（BIS）網站，目前華為相關公司共有141家納入實體清單，其中包含華為、海思半導體公司及訊崴。根據《彭博》報導，台灣4家科技企業正在協助華為替中國深圳地區一個不為人知的晶片工廠網絡打造基礎設施，其中包含台灣晶片材料經銷商崇越科技、無塵室廠漢唐旗下的子公司等。

經濟部長王美花3日在立法院受訪表示，依照台灣法規，關鍵技術不可以外流，但根據《彭博》報導，廠商協助華為的工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備無關。關於美國實體清單管制，王美花表示，若企業被美國納為實體清單，不可以使用美國設備和技術，會提醒台灣廠商遵守美方規定。

「台積電不培養一些附屬廠商？」蔡正元表示，我們大樓總要跟水電行合作吧？大樓馬達壞掉才能馬上找人來修。總該跟鑰匙行合作吧？不然大樓鑰匙壞掉找誰？還有洗衣店。他們就是這種性質的，你一個廠維持在，不可能把所有人圍在工廠裡面，而且他們一家也不可能只做你一個。

「每一個的那個規模經濟的點不太一樣！所以...幫華為做有什麼了不得的？」蔡正元指出，他只是華為的關聯企業，「華為的關聯企業也沒有蓋晶片廠啊？那你華為蓋晶片廠有什麼了不得的？如果你不高興，制裁中芯沒制裁到，你就制裁華為的晶片廠啊！看要不要這樣子做？」

蔡正元直言，還是說現在、未來，有任何一家半導體公司要用一把掃把，都要制裁是不是？所以覺得美國很無聊，被突破了覺得沒面子，沒面子就要找東西發洩。就像有一些渣男一樣，在外面不順利，回來家裡就打老婆、打小孩，「這...這就是拜登、美國幹的事啊！不好！沒意義啦！」