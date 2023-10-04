從網路、電話到導航，人類的生活與人造衛星密不可分，卻也造成另類「光害」。（圖／Shutterstock）

人類依賴地球軌道上的衛星傳輸資訊，但這些重要工具也帶來另類阻礙。最新研究指出，低地球軌道上的通訊衛星，發出的亮度完全不輸給恆星，已造成嚴重光害，足以影響天文學家觀測天空。

據科學新聞網站Science Alert、《衛報》等報導，由美國AST SpaceMobile公司發射的「藍色行者3號」（BlueWalker 3）衛星，已成為夜空中最光亮的物體之一，最大亮度可達視星等0.4，與恆星南河三（Procyon）和水委一（Achernar）不相上下。

Here is footage from 2023 April 3, showing how bright #BlueWalker 3 is. At a few points you can see two other much fainter satellites as well, for comparison (those are two Starlink satellites): pic.twitter.com/CpMOLFoCzm — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) October 2, 2023

「視星等」指的是觀測者用肉眼所看到的星體亮度，數字愈小，亮度愈高。舉例來說，太陽的亮度是負27，而滿月的亮度等級為負13。

藍色行者3號衛星於去年9月發射升空，外觀是一個巨大的平面，由陣列天線組成，面積達64平方公尺。在太空中，它就像鏡子一樣反射陽光，無論在野外或都市地區都清晰可見。

這對地面上的天文觀測帶來巨大挑戰。智利阿塔卡馬大學天文學家南達庫瑪（Sangeetha Nandakumar）團隊表示，用望遠鏡觀察夜空時，明亮的衛星會在探測器上留下「條紋狀」的痕跡，影響影像，雖然技術上能夠去除，但實際執行起來卻很困難。

更糟的是，藍色行者3號只是AST SpaceMobile的一個衛星原型，未來該公司還要發射上百顆衛星進入低地球軌道，其他商業衛星公司也興致勃勃。

科學家因此呼籲，未來業者在發射衛星時，應該把衛星的亮度列入考量，政府也應該嚴加管制。目前SpaceX公司已投入研究，在衛星上塗上一層深色塗料來解決反光問題。