前總統馬英九日前因不滿國慶活動看不見中華民國，痛批蔡政府偷渡台獨，宣布拒絕出席國慶活動。國民黨立委鄭麗文表示，中華民國國慶日是為紀念一百多年前辛亥革命，如果民進黨想要Taiwan National Day，就不該偷雞摸狗挪用中華民國的創國革命的國慶日，民進黨為選票不敢修憲搞台獨，總統蔡英文說在她任內絕對不會台獨，連台獨金孫副總統賴清德都說台獨問題不存在，又何必這樣偷雞摸狗？

鄭麗文3日在臉書發文表示，今年的國慶標語是「民主台灣 堅韌永續 2023 Taiwan National Day」，明明應該有的 Republic of China 被消失、被實質改名，自2021年起蔡英文將國慶日改成台灣國慶日，是不折不扣的台獨路線，馬英九也強調不會為TaiwanNationalDay 背書，所以沉痛宣示今年拒絕出席蔡總統辦的台灣國慶日。

鄭麗文指出，中華民國國慶日並不是隨便選的日子，是為了紀念一百多年前辛亥革命，10月10日推翻滿清，建立了亞洲第一個民主共和國「中華民國」而訂定！若民進黨想要有Taiwan National Day，就不該偷雞摸狗挪用中華民國的創國革命的國慶日，有本事就自己搞一個台灣的革命，建立台灣共和國制定台灣新憲法，怎麼好意思把中華民國辛亥雙十革命當作Taiwan National Day？

鄭麗文也提到，民進黨最喜歡酸馬英九到大陸訪問，但馬都是跟大陸學生講中華民國歷史，而馬英九過去40年不曾間斷參加國慶，但今年就是因為看不下去，才做出沉痛的重大決定。

鄭麗文痛批，蔡英文政府連國名都說不清楚，民進黨都完全執政七年了，沒修法改國號，卻用Taiwan National Day，不就是在偷渡台獨嗎？而且馬英九總統也早就告訴民進黨不要再這樣，因為馬總統一直以來都是溫和理性的人，所以當蔡英文首次改成 Taiwan National Day時，馬總統還是去參加，但是他苦言相勸，去年他也公開正告蔡英文總統不要再使這些暗渡陳倉的把戲，但民進黨政府今年還是故計重施，把馬前總統的話當作耳邊風！馬英九當然要採取行動，拒絕再幫民進黨政府偷雞摸狗的行為背書！

「據《聯合報》昨天公布最新民調，85%選民希望兩岸需要維持溝通管道，就算是民進黨支持者，也有74%相挺；另有40%期待加強兩岸經貿關係」，鄭麗文直言，民眾都認為台獨就是兩岸的最大變數，快要總統大選了，民進黨為了選票，不敢修憲、不敢搞台獨，蔡英文說在她任內絕對不會台獨，連台獨金孫賴清德都說台獨問題不存在了，又何必這樣偷雞摸狗？