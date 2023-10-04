2024總統大選，外界關注藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲日前先後拋出「放心一定合」、「比民調，輸的退選」兩種說法後出訪美國，在美受訪時又說，「自己是急重症的醫生，所以很習慣在最後30秒做決定」。對此，前立委沈富雄表示，柯訪美前的4種說法自相矛盾，訪美拋出第5種「國會三黨不過半，跟誰都能合」的說法，代表柯對下架民進黨的心並不強。但沈富雄仍斷言，最後一定會是「侯柯配」的藍白合。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》表示，柯文哲稱急重症醫師「很習慣在最後30秒做決定」，是在亂講騙外行人，急重症病人若在急診活下來，會送到加護病房，接下來每天都要做決定，「絕對不是最後30秒做的決定，是無時無刻不在做不一樣的決定」。

沈富雄透露，他曾問民眾黨覺得藍白合怎麼樣，民眾黨回說阻力就在「金小刀」(金溥聰)，代表國民黨這邊營造的傳言讓民眾黨印象深刻。沈富雄也驚呼「哪有這種事」，聽到也嚇死了，所以自己也在想怎麼讓藍、白兩邊有某種認識。

沈富雄認同藍白合是在柯文哲的一念之間，但認為柯文哲腦中的雜念太多，在訪美前就有四種說法，「去X吧」、「最後一定會合」、「柯辦發言人陳智菡：比民調，輸的退選」、「柯辦總幹事黃珊珊：是和不是合」。

沈富雄直言，這是四種完全矛盾、不能相容的說法，而柯文哲到美國又有第5種說法，與藍白合無關的「三黨不過半，民眾黨要努力做國會關鍵少數，還說民眾黨跟誰都可以合」，代表若最後是民進黨勝選，民眾黨在國會也可能跟民進黨合作。沈直言，如果這個說法算數，「柯文哲下架民進黨的心，沒有那麼強，跟誰都可以合，苟合甚麼都可以，只要能讓民眾黨壯大」。

沈富雄也說，柯文哲現在心虛、心亂如麻，可能也曉得自己的尖峰已過正在往下掉，而民眾黨是柯的1人政黨，柯自己要維持身價，民眾黨終究要上花轎嫁給國民黨，但柯身邊的人都警告柯，國民黨不能相信。

沈認為，「國民黨的誠意不能傳給民眾黨，民眾黨不曉得國民黨到底是不是有誠信的政黨，這個如果不能打通，藍白合是有困難的」。

沈富雄也斷言，最後一定會藍白合，而且一定是「侯柯配」，柯文哲沒有那麼笨，柯心裏明白，心裡有再多憂慮，最終都要嫁入大戶人家，現在就是在努力維持民眾黨不再往下墜，而民眾黨發言人陳智菡拋出「比民調，輸的退選」，這也不是藍白合，而是藍、白重新來一次初選民調。沈也認為，柯的人馬是有點失控的，這不是經過仔細盤算的發言。