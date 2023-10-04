大陸官方力捧華為作為國家民族企業，正在杭州舉行的第19屆亞運會上，華為新出品Mate60系列登上《央視》總台亞運會《亞洲時刻》專題報導節目的指定手機，網民戲稱：這算《央視》直播帶貨嗎？前立委郭正亮3日在《盧秀芳辣晚報》表示，這是第一次智能化的亞運，立下了智能化的標竿，不知道是不是華為做的啦，因為華為有做智能城市的系統。亞運媒體中心的雲端剪片傳輸速度也讓人嘆為觀止，這可能真的是5.5G。

「這是第一次智能化的亞運，事實上上次奧運也沒有做到這個程度，所以我覺得他就是立下了智能化的標竿！08年奧運我有去啦，那差太遠了！」郭正亮表示，他那個有一點就是，已經收集了數據，然後做一個判斷，那個判斷就是決策，決策就可以模擬各種狀態，做出個別館的調整。

郭正亮指出，廣義講，連照明、電力都是可以調適的，只要接上整個智能的管理，基本上都做得到，甚至連交通的動線都是做得到的，因為那個全區的，可能就能知道到底哪個地方排隊比較多，可以做調度等等的。「我不知道是不是華為做的啦，因為華為有做智能城市的系統！」

「上次卡達那個世足賽，我覺得中國有一些企業就去預演了，因為那次幾乎都是中國大陸參與的！」郭正亮提到，因為奧會有派人去，他看到提供給媒體記者，包括可以在雲端裡面去找所有比賽的視頻，這個非常嘆為觀止，因為各家媒體要迅速剪片。因為剪完片要寄出去，聽說寄出去的速度也比原來少個一兩分鐘，這可能就真的是5.5G了，因為這種場合通常都是用他現有最高端的科技水平，「而且不會當機！」