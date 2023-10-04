花蓮一名2歲5個月大的男童，深夜11時許被警員發現在街頭遊蕩，因身形痩弱、四肢纖瘦，警員便將男童帶去醫院就醫，發現他雙側胸肋明顯凹陷、額頭、兩眼眶下緣有明顯瘀傷，兩腿大腿外側及左膝蓋内側有大小不一瘀青，身上帶有嚴重尿味、臀部有乾掉且未處理的糞便黏著。

醫院檢查發現，男童體重僅約9.8公斤，有肝腫大及脂肪肝，粗大動作落在遲緩範圍，下肢肌肉張力偏低、力量偏弱，語言理解能力臨界發展遲緩等情形。

醫師鑑定，男童持續營養不良約長達1、2個月，才會從幼童成長的50個百分位掉到3個百分位，認定男童確有因長期每日熱量攝取不足，無法獲得身體成長所需，導致身高、體重之增長，均明顯落後於同年紀正常男童。

法官參酌，警方將男童安排在社福機構照顧時，發現男童不斷吃各種食物，在驗傷過程中，也對於食物來者不拒，從男童身高體重及對於食物的渴求，整體表現似乎長期缺乏正常或足夠的餵養。

而男童父母每月領有育兒補助2500元，除育養男童外，還育有1女即男童8個月大的妹妹，但男童妹妹的身高、體重，與同年齡兒童相比無太大差異。

法官認，男童臉頰瘀傷等傷害為父親造成，與母親無關；男童雖有營養不良、生長遲滯，起因是父母經濟狀況不佳，能給予男童的食物營養種類欠缺鐵質等成分所致，而非沒有餵食導致長期挨餓。

法官審酌，本案發現前，男童生長曲線均維持在3至15百分位以上，因此無積極證據認定父母有讓他「食不使飽」、「病不使醫」、「傷不使療」或其他以非人道方式對待。

一審法官判決，男同父親犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項之成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役50日；妨害幼童發育罪，判無罪。而男童母則諭知無罪。檢方不服提起上訴，二審法官日前駁回上訴，維持一審原判。可上訴。