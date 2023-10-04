苗栗縣一名賴姓男子，將土地出租給「台灣幸福狗流浪中途協會」，不料，賴男因曾被浪浪攻擊而懷恨在心，去年（111年）5月16日下午3時許，步行到狗場後方的魚池旁，竟將摻有農藥的食物，往上拋投入狗場圍籬內，導致「米米」、「臭臭」誤食，沒多久就因中毒嘔吐倒地，送醫救治仍不治死亡。

幸福狗協會還發現，有3隻流浪狗「快快」、「樂樂」、「胖巧克力」，因為食用「米米」、「臭臭」的嘔吐物，也有中毒症狀，調閱監視器發現是賴男所為，憤而報警提告。

法院審理 ， 賴男坦承案發當時有到狗場後方魚池，但矢口否認有違反動物保護法及毀損犯行。賴男辯稱：「當天只是在魚池出水口用魚網清理該落葉、垃圾。」

辯護人則稱，賴男以低廉租金將土地出租給幸福狗協會，後續還配合申請水電資料、變更地目資料等，足見沒有毒殺犬隻動機。

法官參酌，警詢時賴男供稱，曾被協會飼養的犬隻咬傷過，每次只要接近魚池邊工作時，犬隻都一直吠叫很吵。且賴男曾在110年5月2日闖入狗場，手持木棍攻擊犬隻。足認確實可能因此心生不滿，而毒殺犬隻，賴男並非全然無犯案動機。

法官認，本案事發後雖未於賴男工寮查獲下毒使用的農藥，但仍查獲其他種類農藥數種，不乏有標籤剝落、無標註，導致無法辨別的農藥，可見賴男有使用及取得農藥之經驗及管道。

法官審酌，賴男以摻有農藥之食物毒殺犬隻「米米」、「臭臭」，未能尊重生命及保護動物，且犯後矢口否認犯行，日前判決賴男犯動物保護法第25條之1第1項之違反同法第6條規定，使用藥物致複數動物死亡情節重大罪，處有期徒刑1年3月，併科罰金新臺幣50萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣2000元折算1日。可上訴。