身為上班族的你，感到開心嗎？一項研究指出，全球上班族的快樂指數突破3年新低，比新冠疫情爆發時更加糟糕。而據蓋洛普研究發現，員工情緒低迷、無心工作，造成的生產力損失高達8.8兆美元（約新台幣達286.8兆元），相當於全球GDP的9%。

新冠疫情改變了全球上班族的工作模式，大多數企業從辦公室實體工作，改為在家工作。隨著疫情漸受控制，多數企業都希望能夠回歸疫情前的工作模式。

但美國財經媒體CNBC引用人力資源軟體BambooHR近期發布的研究報告報導，儘管許多公司體認到工作與生活平衡的重要性，採取了增加休息時間等措施，但與疫情高峰期相比，全球上班族如今的滿意度卻大幅降低。報告中指出，員工並沒有經歷高潮或低谷，他們展現出的是一種想要辭職，甚至是冷漠的態度，許多人認為，公司士氣正在惡化。

研究顯示，造成不滿的主要原因在於工作中的不平等待遇，像是薪資不一致、缺乏同事與上司的支持，或是不合理的工作量等等。

《Happiness at. Work》（樂在工作，暫譯）一書作者Srikumar Rao向CNBC表示，最常聽到員工抱怨的是對自己的生活失去控制。Srikumar Rao指出，這場疫情讓員工發現，自己對生活與事業的控制力微乎其微，讓他們深感不安。

前招聘人員Emily Liou則認為，員工不快樂的另一個因素在於無法感受到工作的意義，因為疫情，大家看待職業的方式產生了轉變。