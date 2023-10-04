大陸國台辦主任宋濤近日表示，民進黨當局違反ECFA相關條款，對大陸採取嚴苛經貿限制措施，「我們支持大陸主管部門結合對台貿易壁壘調查情況、依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠」。媒體人王尚智3日在《頭條開講》節目強調，馬英九時代大陸把對台跟對美政策分開，近年來趨向極端、合而為一。ECFA已經開始不重要了，重要的只是因應之道，石化、紡織、機械業者別再期望蔡政府。

王尚智點出真正重要之處表示，從現在開始到明年1月12日投票前夕，從現在看中國大陸的分析發展，2509項全斷了都是有可能的！以現在兩岸極限思維的這種緊張程度，因為兩岸到武力之前，他有經濟的衝擊，各層面的衝擊。

「當然中國大陸也有他錯估的地方！」王尚智提到，大陸這些年雖然最初對台政策跟對美政策是分離的，可是民進黨一直把它弄在一起不溝通！所以在這幾個月，特別是今年，最大的變化就是中國大陸過去還是分離處理，如今已把對台政策跟對美合併在一起。這也是為什麼最近大陸在軍事武力、ECFA方面，都走向更強烈極端，彷彿不回頭？「因為他合在一起了」。

王尚智強調，他不再像過去馬英九時代是分開的，大家都有分開的餘裕跟空間。無論外交或兩岸，你要分開，才能創造出一些對話空間。可是今年最大的變化是北京方面覺得，這個東西已經不可能不合在一起！一合在一起，就走向極端了。

王尚智直言，像這樣的大戰略，你完全看不到民進黨政府，從國安體系到外交體系，看到李淳在講一些風涼話、國發會在講一些蠢話，這裡面的危機感，跟如何破解這些大戰略，「從這個角度，ECFA真的已經開始不重要了！」就跟股市投資一樣，就是說，你已經確定它是這樣了，於是重要的其實只是因應之道。現在業者們，石化、紡織、機械，你還在指望蔡英文政府、指望賴清德為你做些什麼事，「你下輩子吧！」