犯嫌開車至指定地點。（照片 / 劉詠韻翻攝）

三重警分局日前於網絡查獲一起販毒案！警方調查，有民眾於社群軟體發佈貼文，疑暗示毒品交易。員警於是喬裝買家，並與犯嫌相約車頭路接一處進行交易，最終將張男（20歲）、吳男（24歲）、邱女（17歲）三名犯嫌逮捕歸案，訊後全案依《毒品危害防制條例》移送新北地檢偵辦。

警方指出，當時雙方於相約地點，待犯嫌主動交付毒品時，員警隨即表明身份，四周隨即再湧現5名員警將交易犯嫌、另車內2男1女逮捕歸案。同時現場查獲毒品咖啡包10包、作案用手機1支，毒品咖啡包經檢驗呈陽性反應，訊後全案將張嫌等3人依《毒品危害防制條例》移送新北地檢偵辦。

據了解，當時一共佈署5名員警於現場埋伏，查獲三人正攜帶10袋毒咖啡、每包售價台幣600元；至於毒品供給源頭，仍循線追查中。警方後更查出，該名邱姓犯嫌為主嫌女友，此前已經被家人通報失蹤一月有餘，未料此次卻經由毒品偵破案得以將人尋回，令人唏噓。

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