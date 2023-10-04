台積電日本熊本廠進展順利。據日媒報導，熊本廠本月將開始安裝設備，目前已有設備工程師進駐，如果工程順利，量產時程甚至可能提前。前立委郭正亮3日在《頭條開講》節目強調，相較於美國廠的成本高，勞工、工會問題一堆，日廠工程順利，日幣剛好貶值，讓台積電樂開懷。於是美國又眼紅了，看到熊本的例子，就說封測也要來美國做。這就要看政府的擔當，而蔡英文是歷任總統裡最聽話，從不對美國說不的總統。

「半導體製造就是高學歷的人要願意加班嘛，這個其實難度很高耶！在歐美文化是非常困難。」郭正亮表示，另外就是政府給的條件，比如說台積電到熊本，人家做出來的晶片，誰要買都已經講定了，Sony就整個買斷了。而台積電在美國做完，還不知道要賣給誰？

「勞工、工會現在還搞不定咧！不是嗎？」郭正亮提到，那個地方成本高成那個樣子，而現在日幣剛好貶值，所以方方面面，台積電都樂開懷！

郭正亮指出，可是美國有另外一個壓力來了，他說你那個先裝封測，也要來我們這邊。因為他到熊本就是做這個，所以現在美國人眼紅了，說你也要來！「我現在不知道台積電如何回應！」主持人周玉琴說，美國人好的都要整碗捧去？「因為他看到了熊本，那封測也要來我們這兒啊！」

周玉琴問：那會嗎？「我不知道，這就要看政府的擔當！」郭正亮強調，所以說為什麼美國的議員，可以坐著翹二郎腿，看我們總統站著講話？「因為我們總統樂此不疲啊！我去查了我們那個大綬景星勳章，歷來的總統頒給美國人的比例，蔡英文是第一名！而且超過80％都是給美國！」

「陳水扁都不是這樣，陳水扁是各個邦交國都有！蔡英文是集中給美國人！」郭正亮直言，「也不是親美啦，這是拜美！就是妳站著，他坐著耶！妳怎麼不會覺得這樣有點怪怪的？她沒有感覺！我想美國政府也從來沒有想過，台灣會出一個這麼聽話的總統！」從兩蔣到阿扁到馬英九，都曾經對美國說不，就只有蔡英文沒有！