不少人在外住宿，都有遇過奇葩室友的經驗。就有網友日前表示，自己遇到新室友，不僅訂定了21條生活公約，甚至禁止談戀愛，理由是要保護眼睛，讓全場都傻眼，笑說「難怪對方單身」。

一名馬來西亞網友在臉書社團「北方大學有趣分享」，表示自己宿舍搬來一名剛入學的新室友，沒想到才搬進來，對方就先寄了簡訊，開頭就講白「我想和你達成一些協議，以免將來有不必要麻煩」，接著就洋洋灑灑列出21條規則。

透過截圖可以看到，除了一些基本的環境清潔與噪音要求外，這名室友還提出許多讓人費解的規定，包括「不可在房間煮飯，除了熱水」、「室友睡著後不可開櫥櫃」、「室友在時，不可打電話、唱歌、放屁和換衣服」、「房間垃圾桶每天都要清」，最離譜莫過於「不准談戀愛，為了保護眼睛」。

原PO忍不住哀嚎「我可以換室友嗎」，社團內的社友們看到後忍不住大笑：「第19條是什麼鬼」、「保護眼睛也說得出來」、「難過單身一輩子」、「有忌妒成這樣嗎」、「這我服了」、「菜鳥還敢提一堆要求」，不少人也tag自己室友打趣說「我是不是對你很好」、「看吧，我是個好室友，看看別人的」。