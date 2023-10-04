中度颱風小犬中心位在鵝鑾鼻東方340公里海面上，外圍環流已開始影響台灣。(圖／氣象署)

氣象署4日凌晨針對全台8縣市發布豪、大雨特報。(圖／氣象署)

中度颱風小犬逐步進逼台灣，其外圍環流已經開始影響台灣。氣象署4日凌晨針對8縣市發布豪、大雨特報，桃園以南、東部以及離島地區也會出現9至11級強陣風。

豪雨：新北市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、桃園市山區、宜蘭縣

強風特報警戒區：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區

小犬進逼，宜蘭、花蓮、臺東、南投、台中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東11個縣市列入警戒區。(圖／氣象署)

「小犬」目前中心位置位在鵝鑾鼻東方340公里海面上，7級風暴風半徑250公里，以每小時13公里速度向西北西轉西進行，預估將在台東、屏東交界處附近登陸台灣。近中心最大風速達到14級風，瞬間最大風速更有16級風。

警戒區域包括宜蘭、花蓮、臺東、南投、台中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東和恆春半島。