甘家葳浴血奮戰3回合，成功晉級金牌戰。（資料照／中華奧會提供）

中華男籃連兩屆亞運拚進4強。（資料照／中華奧會提供）

中華隊3日獎牌數稍嫌靜悄悄，單日只靠著吳詩儀奪下拳擊女子60公斤級銅牌，在獎牌榜方面也遭烏茲別克的14金超車，以12金、10銀、18銅暫居第6。

本屆亞運台灣拳擊好手大放異彩，吳詩儀雖然遺憾在3日的4強賽中落敗，不過甘家葳在男子71公斤級4強碰上土庫曼選手，浴血大戰3回合勝出，闖進亞運金牌戰。另外賴主恩也是63.5公斤級4強擊退伊拉克選手，同樣將在4日爭奪金牌，而兩人也是拳擊項目中第3、第4位拿下巴黎奧運資格的選手。

中華男籃在小組賽打退香港奪開門紅，但第2戰不敵中國大陸吞首敗，再加上擊敗蒙古的內容並不佳，讓人相當擔心中華隊進入淘汰賽的狀況，就在外界不看好的情況下，8強資格賽先是扳倒哈薩克晉級，接著面對日本藉由「雙阿」阿提諾、阿巴西精彩發揮，以及林庭謙適時甦醒下成功擊退日本，連續兩屆亞運闖進4強，中華男籃只要再一勝就能奪牌。

首戰直落2輕鬆擊退蒙古小將，台灣羽球一姐戴資穎在女單16強將碰上日本「空靈女神」大堀彩，雙方在巡迴賽戰績由小戴以8勝0敗輾壓，其中只有2場打滿3局。至於一哥周天成則是在男單32強直落2打退印尼2號男單克里斯提（Jonatan Christie）晉級16強，接下來的對手將是斯里蘭卡選手內塔辛哈（Pulikkutty Nettasinhe），小天將可稍微喘口氣輕鬆應付賽事。

射箭 複合弓混團8強 09:20

軟式網球 男、女4強賽 10:00

羽球 男雙16強賽 11:20 李洋/王齊麟

羽球 女單16強賽 12:00 戴資穎

拳擊 女子57公斤級4強賽 14:00 林郁婷

射箭 反曲弓混團8強 14:40

籃球 男子4強 16:00

拳擊 女子66公斤級4強賽 19:00 陳念琴

拳擊 男子63.5公斤級金牌戰 20:15 賴主恩

拳擊 男子71公斤級金牌戰 20:45 甘家葳