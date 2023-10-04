今年第14號中度颱風「小犬」逼近台灣，中央氣象署昨天發布海上陸上颱風警報，推估以花蓮豐濱至恆春一帶登陸機率為高。預估今（4日）至周五是「小犬」影響最顯著的時刻。今日清晨5時，陸警範圍再擴大，涵蓋苗栗以南，另氣象署針對8縣市發布豪、大雨特報。氣象專家吳德榮提醒，需慎防颱風致災雨與破壞性強風。

吳德榮在洩天機教室指出，最新(4日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱小犬」將以偏西方向通過台灣南端附近時，中心平均風速43米/秒，威脅不可小覷；其70％機率範圍已大幅縮小，但仍包括南台灣及巴士海峽北側，反映其仍有登陸(台東至恆春半島)或南端近海通過的「不確定性」。

吳德榮指出，最新(3日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，「小犬」的系集平均路徑，及各別模擬路徑，與「路徑潛勢預測圖」有類似的意涵。故台東至恆春半島可能因「颱風眼牆」通過而帶來「破壞性強風」，應密切觀察，嚴加防範。而氣象署估計在山區將有致災性大量降雨(東半部800至1100毫米、西半部300至700毫米)，應慎防坍方、落石、土石流。

最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週五(4至6日)受颱風及其外圍環流影響；今日北部、東半部雨勢大，西半部亦轉為有局部雨，各地區氣溫：北部24至28度、中部23至33度、南部24至34度、東部24至33度。

明(5)日北部、東半部及南部雨勢大，其他地區有局部雨。週五各地仍有明顯降雨。至於強風、豪雨的分布及其他警示事項，應依據「中央氣象署」最新警報資料隨時微調，採取防範措施。

最新模式模擬顯示，週六至下週一(7至9日)颱風遠離，天氣略好轉、但大氣不穩定，尤其在午後，仍有局部較大雨勢發生的機率。國慶日〔下週二(10日)〕熱帶擾動在呂宋島東側發展，東北風迎風面水氣多，北台灣降雨機率高，不過這是第7天的模擬，應持續觀察模式的調整。

根據最新氣象資料顯示小犬」號颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西移動，其暴風圈已進入臺灣東半部近海，對宜蘭、花蓮、臺東、南投、苗栗以南及恆春半島將構成威脅。

陸上：宜蘭、花蓮、臺東、南投、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上：臺灣東半部海面、臺灣海峽、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今(4)日臺灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有5米以上浪高，尤其蘭嶼、綠島、臺東及恆春半島將有7米以上浪高；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖有長浪發生，請避免前往海邊活動。

陸上強風特報:今(4)日颱風外圍環流及海峽地形效應影響，東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島將有12級以上強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

適逢大潮，漲潮期間花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

颱風外圍環流沉降影響，今(4)日白天金門地區有局部36度以上高溫出現的機率，請注意。