美國共和黨籍強硬派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）2日提出罷免眾議院議長麥卡錫的動議，且眾議院須在48小時內對這項動議進行投票。最終票數216票同意，210票不同意，麥卡錫即刻遭到罷免下台。這是美國獨立建國以來，聯邦眾議院首度罷黜議長，之後眾院將須重新舉行投票選出新的議長。

美國國會9月30日通過臨時撥款法案，暫時避免聯邦政府「關門」危機，卻引發共和黨內訌。共和黨內的強硬派先前一直向麥卡錫施壓，要求大幅削減聯邦開支、加強邊境管制，甚至威脅一旦臨時撥款法案獲通過，就讓麥卡錫下台，最終投票以216票：210票通過。

綜合外媒報導，共和黨僅以221席對212席的些微多數控制眾院，如民主黨議員一致反對，共和黨最多只能有5名議員跑票。然今日卻有8名共和黨議員和208名民主黨議員投贊成票，通過罷免案。

目前尚未確定下一任議長由誰擔任，臨時議長由北卡羅來納眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任，他是麥卡錫的主要盟友。