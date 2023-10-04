美國10年期公債殖利率周二（3日）突破4.7%，創2007年8月15日以來新高，重壓市場情緒，加上眾議院議長麥卡錫遭罷免，美股週二(3日)全面下殺，道瓊收盤狂瀉超過430點，台積電ADR跌2.56%、收85.41元。

道瓊工業指數下跌430.97點或1.29%，收33002.38點。

標準普爾指數下跌58.94點或1.37%，收4229.45點。

那斯達克指數下跌248.31點或1.87%，收13059.47點。

費城半導體指數下跌72.27點或2.10%，收3376.58點。

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