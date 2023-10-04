美國10年期公債殖利率周二（3日）突破4.7%，創2007年8月15日以來新高，重壓市場情緒，加上眾議院議長麥卡錫遭罷免，美股週二(3日)全面下殺，道瓊收盤狂瀉超過430點，台積電ADR跌2.56%、收85.41元。
道瓊工業指數下跌430.97點或1.29%，收33002.38點。
標準普爾指數下跌58.94點或1.37%，收4229.45點。
那斯達克指數下跌248.31點或1.87%，收13059.47點。
費城半導體指數下跌72.27點或2.10%，收3376.58點。
美國10年期公債殖利率周二（3日）突破4.7%，創2007年8月15日以來新高，重壓市場情緒，加上眾議院議長麥卡錫遭罷免，美股週二(3日)全面下殺，道瓊收盤狂瀉超過430點，台積電ADR跌2.56%、收85.41元。
道瓊工業指數下跌430.97點或1.29%，收33002.38點。
標準普爾指數下跌58.94點或1.37%，收4229.45點。
那斯達克指數下跌248.31點或1.87%，收13059.47點。
費城半導體指數下跌72.27點或2.10%，收3376.58點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。