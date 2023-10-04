范逸臣先前忙著宣傳電影《我最愛的笨男人》，馬不停蹄接受訪問，日前時報周刊CTWANT就目擊劇組到餐酒館聚餐，范逸臣跟監製孫啟明和郭泓志開心暢聊，3個男人展開Men’s talk笑聲不斷。不過幾杯黃湯下肚後，范逸臣不勝酒力慢慢露出醉態，真的變成了「笨男人」，目光呆滯看向遠方，就連行動也彷彿樹懶一般，全部變成慢動作，簡單的熄菸動作持續了15秒鐘不說，走路也有如老人家般緩慢，跟他在電影裡一人打爆三人的兄弟狠樣判落兩人。

人緣極佳的劉奕兒開心與大家自拍留念。（圖／本刊攝影組）

一行人到餐酒館聚會。（圖／本刊攝影組）

9月21日晚間10點半左右，監製孫啟明和郭泓志、范逸臣和劉奕兒三名演員結束電影《我最愛的笨男人》宣傳活動走出影城，幾個男生一起搭乘廂型車，劉奕兒則搭乘一輛轎車離開。10點37分，一行人前往台北市松山區一家餐酒館聚餐。

凌晨0點左右，監製孫啟明（左起）、范逸臣、郭泓志在餐酒館的陽台抽菸聊天。（圖／本刊攝影組）

三人笑成一團，郭泓志感覺像是在講范逸臣的糗事。（圖／本刊攝影組）

次日凌晨0點左右，監製孫啟明、郭泓志、范逸臣在餐酒館的陽台抽菸聊天，三人聊得相當開心，郭泓志又開始展現搞笑細胞，頭上帽子故意戴歪，先是勾著范逸臣的手臂，接著蹲低身子，手掛在陽台欄杆上，不知是在模仿誰的酒後醉態，一連串的演出讓范逸臣臉上露出尷尬笑容，一旁的孫啟明也笑得合不攏嘴。

郭泓志邊講還邊做動作，笑果十足。（圖／本刊攝影組）

孫啟明與郭泓志進屋內後，范逸臣吸了一口菸，接著抬著頭放空，口中還積了一口濃痰，瞬間往樓下吐，不知是否是醉意襲來一般，范逸臣目光呆滯的看著遠方，肢體動作緩慢如樹懶。（圖／本刊攝影組）

隨後孫啟明與郭泓志先後回到屋內，范逸臣吸了一口菸，像是要跟著孫啟明回屋內，將手上的菸放到菸灰缸約10秒鐘，忽然又拿回嘴邊深深吸一口接著，抬著頭放空，臉上表情喜感十足，似乎相當地放鬆過癮一般。

聚會後一行人準備離開，一臉醉意的范逸臣被工作人員拉著走出門。（圖／本刊攝影組）

劉奕兒與郭泓志分開前給彼此一個抱抱。（圖／本刊攝影組）

更有趣的是，隨後的熄菸動作又持續了15秒鐘，連將左手的菸盒放在陽台柱子上，都是慢動作。緊接著范逸臣口中聚積了一口濃痰，瞬間往樓下吐。像是醉意襲來一般，范逸臣目光呆滯的看著遠方，肢體動作不協調、行動緩慢得像是老人家，小心翼翼的開門回到屋內。1點7分，聚會結束，大夥兒走出餐酒館後，郭泓志抱了一下劉奕兒後，獨自坐上計程車，而孫啟明和范逸臣則搭乘劉奕兒的便車離去。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

范逸臣被攙扶著上車返家。（圖／本刊攝影組）

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