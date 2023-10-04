不少藝人都愛喝酒紓壓，范逸臣這次劇組聚餐，宛如樹懶般的醉酒茫樣，每秒都是慢動作，意外充滿喜感。過去也有不少藝人受訪時，自爆過去喝酒鬧出糗事，展現不同一面。

近來亞洲當紅的許光漢，自從演出《想見你》後，演藝生涯扶搖直上，近來更接下韓劇《No way out》飾演殺手，將跟李善均、劉宰明、金武烈、李光洙等人同台演出。過去他出席酒類活動受訪時，透露20歲時跟朋友一起喝酒，一陣酒意襲來，就不小心昏睡過去，「睡在路邊吧！睡一陣子，起來的時候發現怎麼睡在路邊，就回家了。」他表示當時朋友還在時候，他先撐著裝沒事，等朋友離開就立刻斷電睡著。

大鶴過去上節目也曾透露，自己喝醉酒在宋芸樺家借住，隔天醒來卻發現自己內褲沒穿，下半身光溜溜連棉被都沒蓋。他趕緊詢問宋芸樺，才知道他自己喝到斷片，半夜起來想上廁所，差點要去開陽台的門，宋芸樺見他喝茫趕緊跟他指出廁所方向，「宋芸樺說她什麼都沒看到，但這一段我是沒有記憶的，都是聽她說的。」

林柏宏受訪時也曾表示，年輕時比較不知節制，曾經醉到斷片，醒來時還問朋友「這裡是哪裡？」原來他一直還待在原地休息，現在的話就喝酒就頂多小酌一番，不敢再像以前一樣不知節制，開玩笑說：「年紀關係，代謝比較慢了。」

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

更多 CTWANT 報導