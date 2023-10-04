幼兒園竟成了嫌惡設施！本刊日前接獲爆料，北市一間公托幼兒園傳出里長與里民疑似不滿幼兒在上課期間發出吵鬧聲響，竟以「堆肥」之名，將未處理過的動物排泄物直接倒進幼兒園門外花圃，造成屎氣沖天，讓不少接送孩童上下學的家長氣炸。

一名A家長氣憤表示，當初耗盡心力四處求神拜佛，孩子好不容易才抽籤進入北市西村里的一間公托就讀，但卻不斷發生里民、里長與幼兒園、家長之間的衝突，讓家長與幼兒均心力交瘁。

她指出，這間幼兒園有超過800平方公尺的寬敞戶外遊戲區，供幼兒們盡情玩耍，但也因為位在忠駝國宅正下方，因此白天上課期間住戶會聽到幼兒的嬉鬧聲，但晚間6點半過後就不會再有任何聲音。曾有住戶疑似因不滿幼兒在遊戲區遊玩嬉鬧，怒朝下方幼兒園丟擲物品，砸到幼兒，所幸僅有輕微紅腫，並無大礙。

家長怒控，好不容易才讓小孩擠進公托幼兒園，卻遇到里長與里民的持續刁難。（圖／方萬民攝）

除此之外，幼兒園每日兩次的接送停車問題也曾多次引爆衝突，甚至家長欲停進一旁的付費停車格接送小孩，都曾遭到警衛阻攔，校方也對此特別公告，希望家長在接送孩童時，應注意交通安全，依規範停車，即停即走。

但此次讓她最為氣憤的是，里長明知幼兒園外的花圃並非幼兒園的管轄範圍，竟以「堆肥」之名，叫來里辦人員將聲稱是從「動物園」運來的糞便放進花圃裡面，讓糞便氣味瞬間瀰漫整個幼兒園。這年紀的幼兒又常喜歡觸碰花草樹葉，往往一個沒留神就與花圃內的排泄物親密接觸，讓她終於忍無可忍，怒吼「到底誰會在市中心用排泄物堆肥，都不會有衛生和病媒傳染疑慮嗎？」。

對此，本刊記者實際詢問木柵動物園，木柵動物園回應表示，目前現有園內的動物糞便均未提供外界索取使用，為讓糞便有更好的循環再利用，園方會將糞便蒐集後進行發酵以作為堆肥使用，並不會直接讓未處理過的糞便直接作為堆肥使用，新鮮糞便如欲作為堆肥使用必須經過發酵後才能成為堆肥，否則植物往往也會因氮濃度過高而死亡，且現階段也未開放外界索取經發酵處理過後的糞便堆肥。

里辦公室表示動物排泄物堆肥是向木柵動物園索取，但卻遭動物園否認，排泄物來源至今仍是謎。（圖／取自木柵動物園官網）

當事的西村里里長馬念慈至截稿前均無回應，手機更直接關機；記者與高姓里幹事連絡上，里幹事則表示，相關堆肥已經不是第一次，只是因為近期天氣炎熱才會讓味道擴散出去，動物糞便來源是來自木柵動物園，至於是向哪個單位索取？來源為何？她也不是很清楚，只是強調「區長已經來看過了，沒有問題。」

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