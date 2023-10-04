不少家長擠破頭都想讓子女擠進公托幼兒園，不過本刊日前卻接獲一位家長爆料指出，位於台北市忠駝國宅下方的一間幼兒園，里民與里長疑似長期與幼兒園不睦，里長竟以堆肥之名將動物排泄物直接傾倒進幼兒園外花圃，臭味橫生，家長們向環保單位舉發也沒用。

實際走訪這間幼兒園，原本的大廈中庭已改為幼兒可以盡情嬉戲奔跑的遊戲場，且幼兒園緊鄰基隆路，交通便利，記者一走近幼兒園前方的花圃，儘管裡面種著梔子花，卻聞不到任何花香，只有一股撲鼻惡臭，讓人忍不住掩鼻逃離。

幼兒園的家長怒控，9月18日上午里長和志工先是推著5大箱童書表示欲捐贈給幼兒園，未料下午卻再次帶著志工推著整車的動物排泄物，來到幼稚園正前方花圃，表示欲進行「堆肥」，便將糞便傾倒進花圃內，讓僅一牆之隔的幼兒園瞬間屎氣沖天。

家長怒控，那惡臭光是接送幼兒上下課的短暫停留就已經讓大人無法忍受，何況是幼兒吃飯、上課、睡覺都必須與屎味相伴，小朋友也忍不住向她抱怨「媽媽好臭！」

家長怒指，幼兒園與堆放動物排遺的花圃僅有一牆之隔，幼兒吃飯、上課、睡覺，幾乎與「堆肥」為伍。（示意圖／非當事幼兒園，CTWANT資料照）

她事後怒向里長投訴，卻被掛電話，更未獲得里長任何正面回應；怒打1999，環保局23日下午派員前往稽查，但回應「並未發現任何異味，將會再請幼兒園加強改善」，讓家長忍不住暴怒表示，隔那麼久才來早就已經聞不到味道，有關單位甚至連花圃並非幼兒園歸屬都搞不清楚，一味要求幼兒園改善，「到底是要改善什麼？」

而台北市環保稽查大隊也對此回應，基本上政府不會管民眾用什麼堆肥，但不管用什麼堆肥都不可以發出惡臭影響他人，此案由於人員前往稽核時，現場並未發現有明顯臭味，後續也會再請幼兒園老師協調處理。如真的有惡臭產生，稽查大隊也多會先以勸導方式為主，若真的屢勸不聽，則會視情況開罰。幼兒園則低調表示不回應，僅表示實際狀況大概就與家長投訴說法一致。

當事的西村里里長馬念慈至截稿前均無回應，手機更直接關機；記者與高姓里幹事連絡上，里幹事則表示，相關堆肥已經不是第一次，只是因為近期天氣炎熱才會讓味道擴散出去，動物糞便來源是來自動物園，至於是向哪個單位索取？來源為何？她也不是很清楚，只是強調「區長已經來看過了，沒有問題。」

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