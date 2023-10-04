2017年劉亮佐帶著與前妻之子劉子銓與趙小僑結婚後，夫妻倆經過艱辛求子過程再迎來女兒「典典寶貝」。而趙小僑也時常拍影片向粉絲分享一家4口的日常生活的，近日就有粉絲發現，一直以來直呼繼母「小僑」的劉子銓改口喊媽。對此，趙小僑也在受訪時表示，自己聽見劉子銓喊她媽非常不習慣，更坦言，自己其實對劉子銓非常嚴格，是一位虎媽，好在劉亮佐從中當2人的潤滑劑，才造就現在這樣和樂的家庭。

根據《三立新聞網》報導，對於劉子銓改口叫她媽一事，趙小僑在受訪時表示，其實自己當繼母之路非常不容易，「我都說我是跳級媽媽，我認識劉子銓的時候他是一年級，我根本不知道怎麼帶孩子，我只知道要帶他去哪喝下午茶和買衣服。」

不過她也表示，還好當時她與劉子銓同學媽媽很好，「我們一起出遊，有很多人幫忙和陪伴，才有現在的我們。」

趙小僑更坦言，其實她從小對劉子銓就十分嚴格，因為她認為，劉子銓都已經上小一了，許多壞習慣再不改就會來不及，「他吃飯不誇張，我唸一百句以上，湯匙不要敲到盤子、不可以趴著吃飯等等。」幸虧當時劉亮佐充當2人的潤滑劑，並告訴她，這樣愛念的習慣會讓家庭氛圍不好，「我也是經過慢慢練習，才有現在。」

而對於當時面對劉子銓的青少年時期，趙小僑表示，「進入青春期時候，那時候我一直提醒自己不要跟他把關係搞壞了，以前我很叛逆又愛撒謊，我跟父母其實關係不好，太高壓就會離父母越來越遠。」而她也透露，其實自己帶了劉子銓之後，與父母的感情就逐漸修復「家人很緊密，有些東西不會變，但關係也不會一步登天的」。