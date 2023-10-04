外媒引述消息報導，串流平台龍頭網飛（Netflix）計畫調漲無廣告版本的月費，時間可能是美國演員工會罷工抗議告一段落之後。

消息人士指出，網飛計畫在全球多個市場調漲價格，可能從美國與加拿大開始。目前尚不清楚網飛打算漲價多少，或是新價格何時開始生效。

據了解，網飛可能等到演員罷工結束後才會調高價格，畢竟在沒有新內容推出情況下提高價格勢必會引起極大反彈。

一旦演員與編劇重回工作崗位，網飛便能以「推出新節目」為由合理化漲價行為。