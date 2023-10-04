南韓沙排女將申智恩（杭州亞運官網）

杭州亞運沙灘排球賽場出現一位南韓美女，多家韓媒報導她在網路引起話題，除了與沙灘排球不相襯的白皙皮膚，她似乎更像是偶像劇裡走出來的女明星，網友問道：「這人是仙女嗎？」身高171公分的南韓女將申智恩（有好幾位南韓運動員同名）擁有排球選手常見的瘦長體型，在球場外也是亮眼的美女，甚至她在亞運官網的大頭照就夠讓人驚艷了。

申智恩出生於2001年，她以前是打室內排球，沒想到轉戰沙排之後還能保持不被曬黑。東亞的參賽女將包括大陸、日本隊顯然都是曬過的膚色，只有申智恩頂著大太陽也沒「變色」。

當網友試圖去尋找更多申智恩的比賽畫面時，才發現這位小美女戰力並不太強，她與隊友金世娟在預賽就被打得很慘，4戰皆墨，連1盤都拿不下來，全數是直落二敗北。申智恩、金世娟最後一場預賽是在9月22日，也就是23日開幕典禮之前就被淘汰了。申智恩在網路感謝球迷的支持，提到她以杭州亞運為目標，已經換了幾次搭檔，但沒有成功。

東京奧運開賽之初，大陸水球代表隊女將熊敦瀚的美照驚呆了眾人，芳名還一度傳揚到西方媒體，後來被發現只是修圖而已，與她先前在央視受訪的畫面相差甚遠，後來熊敦瀚本人也承認「修照片是我的興趣」。