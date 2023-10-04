女星尹馨出道多年憑藉精湛演技，曾兩度獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影最佳女主角獎的肯定，這幾年也陸續推出不少新作；感情方面，她曾與Selina前夫張承中（阿中）交往，但卻在2021年3月分手，如今她被直擊與導演錢人豪深夜吃消夜，且兩人互動親密。

根據《鏡週刊》報導，尹馨與導演錢人豪接連合作拍攝《蝴蝶大廈》、《孔雀魚》工作上關係密切；然而，日前尹馨開著白色保時捷遊車河，不久後車開到台北大安區，錢人豪敲車門後上車，之後兩人一同到火鍋店吃消夜，而在走進店家過馬路時，錢人豪貼心地扶了一下尹馨，接著在用餐過程中可見兩人有說有笑，交情看似不錯。

事實上，尹馨2019年底認愛Selina前夫張承中，當時她大方表示，彼此是以結婚為前提交往，沒想到卻在2021年3月傳出分手，尹馨也透過經紀人證實：「在個性磨合上，我們有一些無法克服的問題，彼此也都努力了」並大器祝福張承中。

不過張承中和尹馨和平分手後，兩人隨即被爆藕斷絲連，但張承中表示，尹馨是找他討論工作計畫，未多說明感情狀態，而尹馨則在IG公布感情狀態「單身的日子，愜意又忙碌，從容又緊湊」。